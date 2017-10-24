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Остатки средств на корсчетах банков 24.10.17
13:38 24.10.2017 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|20 октября
|51310.8
|23 октября
|51469.4
|24 октября
|53360.2
Данные: Нацбанк Украины.Официальный курс НБУ на 24 октября – 26,576754 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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