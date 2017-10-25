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Информация об агентстве
Банки увеличили свой портфель ОВГЗ на 121,3 млн гривен до 308,6 млрд гривен 24 октября
13:06 24.10.2017 |
Банки увеличили свой портфель ОВГЗ на 121,3 млн гривен до 308,58 млрд гривен 24 октября.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 360,572 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 24 октября уменьшился на 0,45 млн гривен до 3,225 млрд гривен, соответственно у других владельцев уменьшился на 13,62 млн гривен до 23,405 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 24 октября увеличился на 107,22 млн гривен до 695,789 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.
ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 10.10
|695249,00
|360572,80
|308444,37
|23432,43
|2799,40
|на 11.10
|695392,51
|360572,80
|308537,12
|23471,80
|2810,80
|на 12.10
|695214,22
|360572,80
|308356,75
|23475,45
|2809,21
|на 13.10
|695589,55
|360572,80
|308491,03
|23483,62
|3042,09
|на 17.10
|695223,47
|360572,80
|308107,36
|23501,23
|3042,09
|на 18.10
|695010,96
|360572,80
|307929,79
|23465,20
|3043,17
|на 19.10
|695246,94
|360572,80
|307993,20
|23455,07
|3225,88
|на 20.10
|695547,34
|360572,80
|308342,09
|23406,57
|3225,88
|на 23.10
|695681,83
|360572,80
|308463,91
|23418,76
|3226,36
|на 24.10
|695789,06
|360572,80
|308585,20
|23405,14
|3225,91
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