23 октября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $43,9 млн до $190,9 млн

В понедельник, 23 октября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 43,9 млн долларов по сравнению с 20 октября до 190,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 42,1 млн долларов по сравнению с 20 октября до 231,9 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,1%, или на 404 млн долларов до 8,367 млрд долларов по сравнению с августом.

Курс доллара на межбанке после роста в пятницу на 6 коп. в понедельник опустился на 4 коп. до 26,59 UAH/USD.