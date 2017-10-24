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23 октября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $43,9 млн до $190,9 млн
10:33 24.10.2017 |
В понедельник, 23 октября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 43,9 млн долларов по сравнению с 20 октября до 190,9 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 42,1 млн долларов по сравнению с 20 октября до 231,9 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в сентябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,1%, или на 404 млн долларов до 8,367 млрд долларов по сравнению с августом.
Курс доллара на межбанке после роста в пятницу на 6 коп. в понедельник опустился на 4 коп. до 26,59 UAH/USD.
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