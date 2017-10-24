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Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26,5950 грн
10:11 24.10.2017 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
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Час
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24.10.2017
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23.10.2017
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Кількість угод
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Обсяг купівлі та продажу,
млн. дол. США
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Середньозважений курс
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Середньозважений курс
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9:30
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10:00
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2
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1.00
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26.5950
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26.5500
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10:30
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26.5492
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11:00
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26.5595
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11:30
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26.5673
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12:00
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26.5705
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12:30
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13:00
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26.5757
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13:30
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26.5759
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14:00
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26.5775
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14:30
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16:00
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16:30
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26.5768
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