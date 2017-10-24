Цена золота растет 24 октября из-за дешевеющего доллара

Золото дорожает во вторник на фоне дешевеющего в ожидании назначения нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.34 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 1,14 доллара, или на 0,09% - до 1282,02 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,24% - до 17,12 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,05%, до 93,81 пункта.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что очень близок к решению по кандидатуре нового главы регулятора, сообщило агентство Рейтер.

Четырехлетний срок нынешней главы ФРС Джанет Йеллен истекает в феврале 2018 года. Кроме нее, на должность претендуют экономический советник Трампа Гэри Кон, член совета управляющих ФРС Джером Пауэлл, бывший член совета Кевин Уорш и профессор экономики Стэнфордского университета Джон Тейлор.

Трейдеры также ожидают и данных по ВВП страны за третий квартал позднее на этой неделе. Бюро экономического анализа министерства торговли США опубликует первую оценку показателя в пятницу, 27 октября. Эксперты полагают, что реальный рост ВВП США замедлился до 2,5% с 3,1% в предыдущем квартале.

Ослабление доллара, как правило, положительно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.