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Доллар дешевеет 24 октября в ожидании назначения нового главы ФРС США
08:56 24.10.2017 |
Курс доллара к мировым валютам снижается во вторник утром, - инвесторы ждут оглашения кандидатуры нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.24 EET курс евро к доллару увеличивался до 1,176 доллара за евро с 1,1751 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене опускался до 113,38 иены со 113,43 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,11%, до 93,75 пункта.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что очень близок к решению по кандидатуре нового главы регулятора, сообщило агентство Рейтер. Четырехлетний срок нынешней главы ФРС Джанет Йеллен истекает в феврале 2018 года. Кроме нее, на должность претендуют экономический советник Трампа Гэри Кон, член совета управляющих ФРС Джером Пауэлл, бывший член совета Кевин Уорш и профессор экономики Стэнфордского университета Джон Тейлор.
Рынок следит и за новостями по налоговой реформе в США. На минувшей неделе сенат США утвердил проект бюджета на 2018 финансовый год, позволяющий начать реформу, которая была одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа.
Позднее на этой неделе инвесторы ожидают статистики по ВВП США за третий квартал. Бюро экономического анализа министерства торговли США опубликует первую оценку показателя в пятницу, 27 октября. Аналитики полагают, что реальный рост ВВП США замедлился до 2,5% с 3,1% в предыдущем квартале.
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