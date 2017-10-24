Волк с Уолл-стрит назвал ICO величайшей аферой в истории

Биржевой брокер из США Джордан Белфорт, получивший скандальную известность благодаря мошенничеству с ценными бумагами и также известный как «Волк с Уолл-Стрит», заявил, что концепция первичного размещения монет (ICO) - это крупнейшая в истории афера. Об этом он сказал в интервью Financial Times.

«Сторонники ICO осуществляют глобальную мошенническую схему наивысшего порядка. Возможно, 85% из них ничего плохого и не замышляли, но проблема в том, что даже 5-10% людей, которые пытаются вас обмануть вас - это гребанная катастрофа. Это крупнейшая афера в истории, гигантское мошенничество, которое нанесет непоправимый ущерб многим людям. Это намного хуже всего того, что в свое время делал я сам», - сказал он.

В свое время Белфорт провел почти два года в тюрьме за за махинации с дешевыми ценными бумагами. Возглавляемая им компания Stratton Oakmont просуществовала почти семь лет и, выйдя на годовой оборот более $1 млрд, на определенном этапе считалась крупнейшим в США брокерским агентством, работающим с внебиржевыми активами. На протяжении многих лет сотрудники Stratton Oakmont убеждали инвесторов по телефону заключать мошеннические сделки. В результате деятельности компании инвесторы потеряли около $200 млн.

Любопытно, что это уже не первое высказывание Белфорта в адрес криптовалютной индустрии. Так, в сентябре он заявил, что биткоин может быть не только легкой добычей для хакеров, но и сравнил криптовалюту с мошенничеством.



