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НБУ ожидает снижения кредитных ставок до исторического минимума в течение 1-1,5 лет
17:41 23.10.2017 |
Национальный банк ожидает снижения кредитных ставок до исторического минимума в течение 1-1,5 лет.
Об этом сказал заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб во время выступления на CIS bankers VI Ukrainian Banking Forum 19 октября, передают Українські Новини.
По его словам, процентные ставки по депозитам в инвалюте находятся на историческом минимуме, по гривневым - на самом низком уровне за последние 6 лет.
"Это приведет и к удешевлению кредитов - за год-полтора исторические минимумы и по кредитным ставкам будут обновлены", - отметил Сологуб.
Также он сообщил, что в 2017 году начало восстанавливаться потребительское кредитование, и на сегодняшний день этот сегмент имеет наибольший потенциал роста благодаря низкой долговой нагрузке на население.
Сологуб подчеркнул, что в Украине на сегодняшний день соотношение чистых кредитов населения к ВВП находится на исторически низком уровне.
"В прошлом году начало расти новое кредитование и в ипотечном сегменте. Сейчас подавляющее большинство банков, предоставляющих ипотеку, взвешенно относятся к рискам и контролю за заемщиками. Зато восстановление корпоративного кредитования будет происходить медленно. Основной потенциал нового кредитования - в сегменте среднего бизнеса", - добавил Сологуб.
Как сообщали Українські Новини, в сентябре Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 12,5%.
По мнению Нацбанка, проведение сдержанной монетарной политики обусловлено необходимостью вернуть инфляцию к целевой траектории.
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