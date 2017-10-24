НБУ ожидает снижения кредитных ставок до исторического минимума в течение 1-1,5 лет

Национальный банк ожидает снижения кредитных ставок до исторического минимума в течение 1-1,5 лет.

Об этом сказал заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб во время выступления на CIS bankers VI Ukrainian Banking Forum 19 октября, передают Українські Новини.

По его словам, процентные ставки по депозитам в инвалюте находятся на историческом минимуме, по гривневым - на самом низком уровне за последние 6 лет.

"Это приведет и к удешевлению кредитов - за год-полтора исторические минимумы и по кредитным ставкам будут обновлены", - отметил Сологуб.

Также он сообщил, что в 2017 году начало восстанавливаться потребительское кредитование, и на сегодняшний день этот сегмент имеет наибольший потенциал роста благодаря низкой долговой нагрузке на население.

Сологуб подчеркнул, что в Украине на сегодняшний день соотношение чистых кредитов населения к ВВП находится на исторически низком уровне.

"В прошлом году начало расти новое кредитование и в ипотечном сегменте. Сейчас подавляющее большинство банков, предоставляющих ипотеку, взвешенно относятся к рискам и контролю за заемщиками. Зато восстановление корпоративного кредитования будет происходить медленно. Основной потенциал нового кредитования - в сегменте среднего бизнеса", - добавил Сологуб.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 12,5%.

По мнению Нацбанка, проведение сдержанной монетарной политики обусловлено необходимостью вернуть инфляцию к целевой траектории.