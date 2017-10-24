FCA впервые оштрафовал банк за непредоставление информации о торговле биржевыми деривативами

Британский финансовый наблюдатель заявил, что он оштрафовал Bank of America Merrill Lynch на 34,5 млн фунтов стерлингов ($45,5 млн) за то, что он не сообщил о том, что в период с февраля 2014 г. по 2016 г. было зарегистрировано 68,5 млн сделок с производными инструментами с обменными курсами.

Это первое принудительное действие против компании, которая не сообщила информацию о торговле биржевыми деривативами в соответствии с "Положением о европейской инфраструктуре рынков". Это подчеркивает важность, которую FCA придает такого типа отчетности, говорится в заявлении Управления по финансовому надзору (FCA).

В апреле 2015 г. FCA объявило о рекордном штрафе Merill Lynch International за некорректные данные по финансовым транзакциям.

Штраф Merrill Lynch International был вынесен за некорректные данные по 35 млн сделок, при этом информация по еще 121 тыс. сделок вообще не была предоставлена. Данные нарушения произошли в период с ноября 2007 г. по ноябрь 2014 г. Банк Merrill Lynch был поглощен Bank of America за $50 млрд в 2008 г.

До этого FCA предъявляло штрафы за нарушения при отображении данных 11 другим компаниям: Barclays, City Index, Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Instinet, Getco, Societe Generale, James Sharp & Co, Plus500UK и Royal Bank of Scotland (RBS). Наиболее высокий штраф был вынесен RBS в 2013 г.