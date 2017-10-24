Аналитик BlackRock: я не могу определить справедливую цену биткоина

Ведущий инвестиционный стратег компании BlackRock Ричард Тернхилл в интервью изданию Business Insider заявил, что не знает как определить справедливую цену биткоина.

Как сообщает источник, Тернхилл сказал, что в последние месяцы криптовалюты демонстрируют "впечатляющий рост цен" и, при этом, обладают "многими характеристиками финансового пузыря". Также аналитик выразил мнение, что для криптовалют не существует способа определения справедливой цены.

"Главный аргумент в пользу их покупки состоит в том, что курс рос в прошлом и, следовательно, собирается расти с течением времени. Однако, у биткоина нет внутренней правильной или неправильной цены. Вы скажете: "Какова справедливая цена?" Я инвестор. Мне нравится думать о справедливых ценах акций или облигаций. Я не могу сказать, какова справедливая цена биткоина или любой другой криптовалюты. По этой причине я и не обладаю ими", - пояснил Тернхилл.





Справедливая цена (англ. Fair Price) - экономическая концепция, предполагающая, что в цену актива включены только экономически обоснованные издержки.

Ричард Тернхилл - далеко не единственный критик биткоина в инвестиционной компании BlackRock. Так, недавно глава компании Ларри Флинк назвал биткоин "индексом отмывания денег", а исполнительный директор BlackRock Марк Вайдман сказал, что не видит смысла в биткоин-ETF.







