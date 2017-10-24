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Исламский банк развития: блокчейн не противоречит принципам шариата
15:05 23.10.2017 |
Исследовательское подразделение Исламского банка развития (ИБР) изучает возможности технологии блокчейн для создания новых финансовых продуктов, соответствующих законам и принципам шариата. Об этом сообщает Reuters.
По мнению разработчиков, финтех-решения на базе технологии распределенного реестра будут способствовать более тесной интеграции стран-участников организации.
Для реализации поставленной цели Исламский исследовательский и учебный институт подписал соглашение о сотрудничестве с местной фирмой Ateon и бельгийским стартапом SettleMint. На первоначальном этапе организации будут заниматься технико-экономическим обоснованием разрабатываемых решений.
Как считают представители ИБР, блокчейн способен значительно ускорить расчетно-клиринговые операции, оптимизировать обмен активами, устранить необходимость в посредниках, минимизировать риски контрагента и т. д.
Среди важнейших принципов исламских финансов можно отметить запрет азартных игр, фьючерсных сделок и ссудного процента, инвестиций в производство алкоголя и табака и т. д.
Исламский банк развития занимается финансированием проектов экономического и социального развития в странах-членах этой организации. Банк осуществляет свою деятельность, основываясь на законах и принципах шариата. Денежной единицей банка является исламский динар.
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