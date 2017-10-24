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Началось расследование одного из крупнейших ICO в истории
14:52 23.10.2017 |
В отношении одного из крупнейших ICO в истории началось расследование. Речь идет об известном швейцарском проекте Tezos, который разрабатывает блокчейн-платформу для цифровых контрактов. В июле стартап провел ICO на $232 млн. Расследованием занялась американская юрфирма Block & Leviton LLP, сообщила она на своем сайте. Юристы пишут, что действуют в интересах инвесторов Tezos.
ICO - относительно свежий инструмент финансирования и правоприменительной практикой еще не обзавелся. ICO позволяет стартапам привлекать финансирование в обход традиционных рынков капитала, напоминая смесь первичного размещения акций на бирже (IPO) и краудфандинга. В основном стартапы продают собственную виртуальную валюту, или токены, которые можно потратить на их услуги. Инструмент пользуется популярностью - с начала года уже проведено 172 ICO на $2,27 млрд, свидетельствуют данные Token Report.
Как сообщает Block & Leviton, юристы заинтересовались конфликтом между сооснователями Tezos Артуром и Кэтлин Брайтман и президентом швейцарской организации Tezos Foundation (контролирует существенную долю Tezos) Йоханом Геверсом. Брайтманы обвинили Геверса в конфликте интересов, самопродвижении и лжи. О конфликте сообщало Reuters.
Токены Tezos еще не появились на бирже, но на торгах уже доступны фьючерсы и деривативы этих бумаг и на фоне публичного конфликта они подешевели почти на 60%, сообщает Block & Leviton.
Это не первое разбирательство вокруг ICO. В начале октября американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) возбудила первое в истории дело о мошенничестве при ICO. Обвиняемые - предприниматель Максим Заславский и две его компании - Diamond Reserve Club World (DRC World) и REcoin Group Foundation. По данным SEC, они продавали незарегистрированные ценные бумаги и предлагали инвесторам несуществующие токены или криптовалюту. Инвесторам обещали солидный возврат инвестиций от деятельности компаний, которые, однако, не вели никакой деятельности в принципе, пишет SEC.
SEC уже предупреждала инвесторов о рисках ICO. В конце июля она признала токены проекта The DAO ценными бумагами, а значит, их выпуск должен сопровождаться соответствующими процедурами - например, допуском к ICO только квалифицированных инвесторов и регистрацией.
Азиатские регуляторы повели себя жестче. В начале сентября Китай полностью запретил проведение ICO и предписал компаниям вернуть привлеченные средства. Это событие ненадолго обвалило капитализацию рынка криптовалют. А в конце сентября примеру Китая последовала Южная Корея.
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