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Банки увеличили свой портфель ОВГЗ на 121,8 млн гривен до 308,5 млрд гривен 23 октября
14:26 23.10.2017 |
Банки увеличили свой портфель ОВГЗ на 121,8 млн гривен до 308,46 млрд гривен 23 октября.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 360,572 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 23 октября увеличился на 0,48 млн гривен до 3,226 млрд гривен, соответственно у других владельцев увеличился на 12,2 млн гривен до 23,418 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 23 октября увеличился на 134,5 млн гривен до 695,681 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.
ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 09.10
|695912,98
|360572,80
|309085,28
|23455,27
|2799,63
|на 10.10
|695249,00
|360572,80
|308444,37
|23432,43
|2799,40
|на 11.10
|695392,51
|360572,80
|308537,12
|23471,80
|2810,80
|на 12.10
|695214,22
|360572,80
|308356,75
|23475,45
|2809,21
|на 13.10
|695589,55
|360572,80
|308491,03
|23483,62
|3042,09
|на 17.10
|695223,47
|360572,80
|308107,36
|23501,23
|3042,09
|на 18.10
|695010,96
|360572,80
|307929,79
|23465,20
|3043,17
|на 19.10
|695246,94
|360572,80
|307993,20
|23455,07
|3225,88
|на 20.10
|695547,34
|360572,80
|308342,09
|23406,57
|3225,88
|на 23.10
|695681,83
|360572,80
|308463,91
|23418,76
|3226,36
Официальный курс НБУ на 23 октября - 26,538902 грн/$1.
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