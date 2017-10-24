Финансовые новости
- |
- 24.10.17
- |
- 08:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ продал 20 октября банкам депозитные сертификаты на 2 800 млн гривен
10:33 23.10.2017 |
Национальный банк в пятницу, 20 октября, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 2 800 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 10,50% годовых 39 банкам на сумму 2 800 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 19 октября продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 7 044 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-сентябре 2017 года Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 1 995,213 млрд гривен, что на 13,7% меньше, чем за январь-сентябрь 2016 года.
В 2016 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 946,9 млрд гривен.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|После выплат Гоказначейства финансисты ждут рост курса доллара на межбанке к 26,70 грн
|Владимир Кистион: Нафтогаз необходимо ликвидировать
|Промпроизводство в Украине в сентябре-2017 снизилось 0,3% к сентябрю-2016 – Госстат
|Что Порошенко показывал Волкеру и Суркову в Авдеевке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Биржи АТР сбавили темпы роста 24 октября вслед за динамикой бирж США
|Волк с Уолл-стрит назвал ICO величайшей аферой в истории
|Фондовые индексы США упали 23 октября на фоне разочаровывающих корпоративных отчетов
|После выплат Гоказначейства финансисты ждут рост курса доллара на межбанке к 26,70 грн
|Депозитные ставки для физлиц 23.10.17
|НБУ ожидает снижения кредитных ставок до исторического минимума в течение 1-1,5 лет
Это интересно
|В Google Chrome может появиться защита от криптомайнеров
|Daimler попросил Еврокомиссию оформить ему явку с повинной
|Компания Mercedes-Benz представила прощальную спецверсию внедорожника Mercedes-AMG G 65 AMG - Final Edition
|У побережья Шотландии заработала первая в мире плавучая ветряная электростанция
|Полицейских научат общаться с беспилотниками
|Названы функции машин, которые мешают водителю
|Почему во многих торговых компаниях такая высокая текучесть персонала