Золото дешевеет 23 октября на фоне удорожания доллара к иене после выборов в Японии

Цена на золото опускается в понедельник утром на фоне удорожания доллара к иене после выборов в Японии, прошедших в минувшее воскресенье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.52 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 2,87 доллара, или на 0,22% - до 1277,63 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,46% - до 16,999 доллара за унцию. Курс доллара к иене рос до 113,7 иены за доллар со 113,53 иены на прошлых торгах. Ранее в ходе торгов курс обновил максимум с середины июля в 114,07 иены за доллар.

Золото подешевело до двухнедельного минимума после победы правящей коалиции на выборах в Японии, которая привела к удорожанию доллара к иене. По итогам выборов правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии Комэйто обеспечила конституционное большинство на завершившихся в воскресенье выборах в нижнюю палату парламента, получив две трети депутатских мандатов.

По предварительным данным голосования, правящая в Японии Либерально-демократическая партия получает как минимум 283 из 465 голоса в палате представителей парламента, ее традиционный партнер по коалиции партия Комэйто - 29 голосов.

Рост курса доллара к мировым валютам традиционно оказывает негативное влияние на стоимость золота, делая его дороже для держателей других валют.