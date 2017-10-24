Иена подешевела к доллару до минимума с лета на результатах выборов в Японии

Курс доллара к иене вырос в понедельник утром до максимума с июля, инвесторы отыгрывают результаты парламентских выборов в Японии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.23 EET курс доллара к иене рос до 113,72 иены за доллар со 113,52 иены на прошлых торгах, ранее показатель достигал отметки в 114,07 иены за доллар, которая является самой высокой с середины июля. Курс евро к доллару опускался до 1,1771 доллара за евро с 1,1782 доллара за евро на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,05%, до 93,74 пункта.

На курс японской валюты повлияли результаты выборов в Японии, по их итогам правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии Комэйто обеспечила конституционное большинство в нижней палате парламента, получив две трети депутатских мандатов.

По предварительным данным голосования, правящая в Японии Либерально-демократическая партия получает как минимум 283 из 465 голоса в Палате представителей парламента, ее традиционный партнер по коалиции партия Комэйто - 29 голосов, новая оппозиционная Конституционно-демократическая партия обрела 54 места, Партия надежды - 49 мест, остальные распределены между прочими партиями.

"Победа Либерально-демократической партии не стала сюрпризом, но, тем не менее, помогла прояснить неопределенность, которая мешала участникам (рынка - ред.) покупать доллар", - цитирует агентство Рейтер слова старшего валютного стратега Daiwa Securities Юкио Исидзуки (Yukio Ishizuki).

Евро при этом дешевеет к доллару на неопределенности, связанной с провозглашением независимости Каталонией. В субботу утром совет министров Испании собрался на экстренное заседание, в рамках которого рассмотрел возможность применения 155-й статьи конституции страны, с помощью которой центральные власти могут приостановить автономный статус Каталонии.