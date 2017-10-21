Цена биткоина впервые превысила $6000

Сегодня, 20 октября, цена первой криптовалюты уверенно преодолела отметку в $6 тыс., зафиксировав свой новый исторический максимум. По данным биржи Bitfinex, в последние несколько часов произошел скачкообразный рост объема торгов, благодаря которому цена первой криптовалюты преодолела заветный рубеж.

В настоящий момент цена биткоина торгуется в районе $5958,68, капитализация криптовалюты вплотную приблизилась к отметке $100 млрд. В ходе торгов биткоин поднимался в стоимости до отметки в $6,055. На остальных биржах криптовалюта также била рекорды - на OKCoin курс составлял $6,046, на Poloniex - приближался к шести тысячам и составлял $5,950.

Курс появившейся при разделении биткоина криптовалюты Bitcoin Cash показывает незначительную динамику. По данным Coinmarketcap, токен подешевел на 0,5% до $328. Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum незначительно росла на 0,03% до $310. Капитализация рынка криптовалют в целом по актуальному состоянию торгов составляла около $174,82 млрд. Исторических максимумов капитализация этого рынка достигала 2 сентября - тогда она составила $179,8 млрд.

Рынок криптовалют сумел быстро оправиться от удара, полученного от регуляторов примерно месяц назад. В начале сентября биткоин начал падать на фоне негативных новостей о запрете криптобирж в Китае. Напомним, что Народный банк Китая буквально ошарашил общественность, запретив проведение ICO и закрыв несколько местных бирж. Однако эксперты, которые утверждали, что криптовалюты запретить практически невозможно, судя по всему, оказываются правы.