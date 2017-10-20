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Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26,5489 грн
15:42 20.10.2017 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
|
Час
|
20.10.2017
|
19.10.2017
|
Кількість угод
|
Обсяг купівлі та продажу,
млн. дол. США
|
Середньозважений курс
|
Середньозважений курс
|
9:30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10:00
|
2
|
0.60
|
26.5500
|
26.4275
|
10:30
|
50
|
36.60
|
26.5399
|
26.4993
|
11:00
|
94
|
63.88
|
26.5380
|
26.4973
|
11:30
|
144
|
94.50
|
26.5382
|
26.5022
|
12:00
|
218
|
131.04
|
26.5397
|
26.5030
|
12:30
|
298
|
169.82
|
26.5410
|
26.5033
|
13:00
|
370
|
228.92
|
26.5427
|
26.5027
|
13:30
|
408
|
245.78
|
26.5427
|
26.5022
|
14:00
|
428
|
272.48
|
26.5405
|
26.5003
|
14:30
|
464
|
316.90
|
26.5414
|
26.5005
|
15:00
|
490
|
430.62
|
26.5397
|
26.5001
|
15:30
|
622
|
461.44
|
26.5389
|
26.5000
|
16:00
|
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|
26.5001
|
16:30
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|
26.5001
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17:00
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26.5000
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