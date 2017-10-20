Объем торгов долларом на межбанке 19 октября уменьшился на $7,9 млн до $172,6 млн

В четверг, 19 октября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 7,9 млн долларов по сравнению с 18 октября до 172,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 2,9 млн долларов по сравнению с 18 октября до 225,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,1%, или на 404 млн долларов до 8,367 млрд долларов по сравнению с августом.

Курс доллара на межбанке после снижения в среду на 5 коп. в четверг поднялся на 6 коп. до 26,49 UAH/USD.



