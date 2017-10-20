Доллар дорожает на новостях об утверждении проекта бюджета США

Курс доллара к мировым валютам поднимается в пятницу утром, инвесторы отыгрывают новости из США об утверждении проекта бюджета страны на следующий фингод, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.05 EET курс евро к доллару опускался до 1,1816 доллара за евро с 1,1852 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене рос до 113,18 иены за доллар со 112,54 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,33%, до 93,46 пункта.

В четверг сенат конгресса США утвердил проект бюджета страны на 2018 финансовый год, который позволит начать реализацию налоговой реформы, обещанной президентом Дональдом Трампом. По результатам голосования, опубликованным пресс-службой сената, законопроект был утвержден 51 голосом против 49. Положительная динамика рынков основана "на оптимизме, связанном с тем, что снижение налогов Трампом может способствовать росту экономики США", цитирует газета The Wall Street Journal старшего рыночного стратега AxiTrader Грега Маккенны (Greg McKenna).

Налоговая реформа с широким снижением коэффициентов налогообложения является одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Его администрация и республиканские лидеры конгресса США обнародовали в июле совместное заявление, в котором объявили о начале разработки налоговой реформы и пообещали "как можно более ощутимое" снижение налогов для корпораций и физлиц.

Рынок также ожидает заседания ЕЦБ на следующей неделе, 26 октября. Инвесторы будут ждать новостей по поводу дальнейшего плана программы количественного смягчения (QE). Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидают, что ЕЦБ может объявить о сокращении объемов выкупа активов до 40 миллиардов евро в месяц начиная с января 2018 года.

По итогам заседания в сентябре регулятор сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0% и сохранил объем выкупа активов в рамках программы QE на уровне 60 миллиардов евро ежемесячно по декабрь 2017 года. Позднее глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что регулятор может принять решения о будущем программы в октябре.