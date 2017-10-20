Евро проводит волатильную сессию в паре с долларом на новостях из Испании

Курс евро в паре с долларом в ходе торгов в четверг перешел от резкого падения, вызванного намерением властей Испании лишить полномочий руководство Каталонии, к умеренному росту, ставшему следствием ожиданий восстановления европейской валюты после того, как политический кризис в стране сойдет на нет.

Как сообщалось, глава Каталонии Карлес Пучдемон вновь проигнорировал требование премьер-министра Испании Мариано Рахоя ответить на вопрос, объявил ли он о независимости Каталонии от Испании. В письме Мадриду он сообщил, что объявит независимость, если Мадрид не согласится на переговоры.

В ответ правительство Испании в субботу соберется для применения 155-й статьи Конституции Испании, которая лишит власти Каталонии полномочий.

Эксперты отмечают, что такая жесткая мера, скорее всего, только подогреет протестные настроения в регионе, добивающемся независимости.

Курс евро к доллару США вырос к 15:30 EET до $1,1838 по сравнению с $1,1787 на закрытие торгов в среду.

Курс доллара относительно иены упала до 112,35 иены против 112,94 иены на закрытие предыдущей сессии.

Пара евро/иена торгуется на уровне 133 иены против 133,12 иены накануне.

Курс новозеландского доллара резко падает ко всем мировым валютам на новости, что лидер местной Лейбористкой партии Джасинда Ардерн сможет вскоре приступить к выполнению обязанностей на посту премьер-министра после того, как ее поддержал глава партии New Zealand First Уинстон Питерс. Ее партия победила на парламентских выборах еще в конце сентября, однако до этого момента ей не хватало мест в парламенте для создания полноценной правящей коалиции.

