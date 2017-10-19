Финансовые новости
- |
- 19.10.17
- |
- 10:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ продал 18 октября банкам депозитные сертификаты на 3 703 млн гривен
10:39 19.10.2017 |
Национальный банк в среду, 18 октября, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 3 703 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 10,50% годовых 36 банкам на сумму 3 334 млн гривен и сроком на 84 дня по средневзвешенной процентной ставке 14,25% годовых 11 банкам на сумму 369 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 17 октября продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 7 913 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-сентябре 2017 года Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 1 995,213 млрд гривен, что на 13,7% меньше, чем за январь-сентябрь 2016 года.
В 2016 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 946,9 млрд гривен.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему львовский Михо-вояж Садового растворился в воздухе
|У Ахметова, Новинского и Бойко могут забрать газовые лицензии
|Постпраздничная распродажа экспортеров завершилась 18 октября снижением курса доллара доллара на межбанке
|Суд вернул Укрзализныцю в подчинение Омеляну
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26,4993 грн
|НБУ продал 18 октября банкам депозитные сертификаты на 3 703 млн гривен
|Объем торгов долларом на межбанке 18 октября увеличился на $15,9 млн до $180,5 млн
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 18.10.2017
|Остатки средств на корсчетах банков 19.10.17
|Банки поддерживают создание кредитного реестра, - Независимая ассоциация банков
|Американская Комиссия по срочной биржевой торговле приравняла токены к биржевым продуктам
Это интересно
|Microsoft представила Surface Book 2 — свои самые мощные ноутбуки
|Представлен ZTE Axon M — складной смартфон с двумя экранами, одной камерой и массой 230 г
|Первое купе Polestar: 600 сил, карбоновый кузов и производство в Китае
|Samsung размышляет над смарт-браслетом нового типа
|Представлены смартфоны Huawei Mate 10 Pro и Mate 10 Porsche Design
|Представлен флагманский смартфон Huawei Mate 10
|Tesla приспособили для Китая