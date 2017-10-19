Объем торгов долларом на межбанке 18 октября увеличился на $15,9 млн до $180,5 млн

В среду, 18 октября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 15,9 млн долларов по сравнению с 17 октября до 180,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 42,9 млн долларов по сравнению с 17 октября до 228,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,1%, или на 404 млн долларов до 8,367 млрд долларов по сравнению с августом.

Курс доллара на межбанке после снижения во вторник на 6 коп. в среду опустился на 5 коп. до 26,43 UAH/USD.