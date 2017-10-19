Банки поддерживают создание кредитного реестра, - Независимая ассоциация банков

Независимая ассоциация банков заявляет о поддержке банками создания кредитного реестра.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ассоциации, передают Українські Новини.

"С введением кредитного реестра НБУ банки получат дополнительный шанс через обмен информацией уменьшить риски, а регулятор - оперативно реагировать на проблемы, которые могут возникнуть у банков еще на ранней стадии. В перспективе это должно увеличить количество возвращенных кредитов банкам и стимулировать снижение показателей просроченных кредитов", - сообщает ассоциация.

Кредитный реестр - это единая база, которая должна обеспечить сбор, хранение, обмен и предоставление информации о кредитных операциях банков и о состоянии выполнения обязательств по ним.

Основная цель создания кредитного реестра на базе НБУ - это систематизация базы заемщиков в целом по системе.

Банки получат доступ к информации о заемщиках, которые уже являются клиентами банка и которые только обратились в банк за получением кредита.

"Кредитный реестр мог быть введен еще в 2015 году. Однако законопроект о создании и ведении кредитного реестра под номером 3111 был отозван, и больше в Верховную Раду он не возвращался. На этот раз есть шанс, что банки, наконец, получат дополнительный инструмент, который сделает рынок более цивилизованным", - считает исполнительный директор ассоциации Елена Коробкова.

Из трех законопроектов, которые сейчас зарегистрированы в Верховной Раде (7114, 7114-1, 7114-2), банковское сообщество склоняется именно к основному - №7114.

"Во-первых, это единственный проект закона, который не только обсудили с представителями банковского сообщества, но в котором учтены и все предложения банков, не говоря о том, что над ним более полугода работала наша рабочая группа. Во-вторых, потому, что это позволит усовершенствовать инструменты банковского надзора для уменьшения уровня кредитного риска путем возможности доступа к общей базе заемщиков, обеспечит безопасность банковских операций, защиту интересов вкладчиков и других кредиторов банка", - считают в ассоциации.

Законопроект №7114 определяет основные требования к информации, представляемой в реестр, и не имеет денежных порогов, оставляя это уровнем регулирования подзаконного акта НБУ.

Регулятором размер подачи по кредитным операциям в реестр установлен в размере 50 тыс. гривен.

В других законопроектах установлены суммы (пороги), по которым банки должны передавать информацию в кредитный реестр: в одном случае - это 510 тыс. гривен, в другом - 3 млн гривен, то есть не все клиенты, а лишь часть из них будет передаваться в кредитный реестр.

По всем остальным клиентам единственным источником будут оставаться бюро кредитных историй, которые имеют различную информацию по одному и тому же клиенту.

"Тем самым 7114-1 и 7114-2, устанавливая порог по клиенту, уменьшает его (реестра) наполняемость и, соответственно, теряется вообще идея создания такого реестра", - отмечают в ассоциации.

Кроме того, в законопроекте 7114-1 заложена платная основа использования кредитного реестра.

В свою очередь банки предлагают использовать реестр на безвозмездной основе.

Также на банки и их уполномоченных лиц предлагается налагать штраф за непредставление информации в реестр.

"Банки должны передать информацию и заплатить за пользование кредитным реестром, а их предлагают еще и штрафовать за непредставление такой информации. В этом нет логики. Кредитный реестр - это инструмент, который должен помогать банкам выявлять проблемных клиентов, и уже это является очень сильным рычагом предоставлять правдивую информацию, тем более, что данные реестра будут использоваться банками при вычислении кредитного риска", - добавляет Елена Коробкова.

Как сообщали Українські Новини, 30 августа Кабинет Министров одобрил законопроект о создании кредитного реестра всех заемщиков.