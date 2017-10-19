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Американская Комиссия по срочной биржевой торговле приравняла токены к биржевым продуктам
09:47 19.10.2017 |
LabCFTC, финтех-инициатива американского биржевого регулятора, опубликовала первую часть из серии разъяснительных материалов, в которой описаны основы технологии блокчейн и некоторые сценарии ее применения.
В 20-страничном документе повышенное внимание привлек раздел, в котором подчеркивается, что с 2015 года CFTC придерживается неизменной позиции относительно биткоина и других криптовалют, классифицируя их как биржевые продукты.
Отдельно CFTC отмечает, что никакого несоответствия позиции SEC по криптовалютам не присутствует.
«Нет какого-либо несоответствия между анализом SEC и тем, что виртуальные валюты, по определению CFTC, являются биржевым товаром или контрактами на деривативы», - говорится в документе.
Каждый проект при этом будет рассматриваться индивидуально, и при решении будут приниматься во внимание все факты и обстоятельства, говорит CFTC.
Дополнительно CFTC напоминает о необходимости проводить тщательное изучение криптовалютных платформ перед тем, как доверять им свои средства или персональную информацию.
Напомним, 25 июля 2017 года SEC опубликовала результаты расследования взлома децентрализованной автономной организации The DAO в июне 2016 года, когда злоумышленники, воспользовавшись уязвимостью в коде, похитили токены проекта на сумму около $50 млн.
Изучив обстоятельства дела, Комиссия пришла к выводу, что токены, выпущенные и проданные The DAO, подпадают под определение ценных бумаг. В своем отчете SEC предупредила участников рынка, что продажа цифровых активов «виртуальными» организациями, которые в этих целях используют технологию блокчейн, попадает под действие требований федеральных законов о ценных бумагах.
При этом сделана оговорка, что ответ на вопрос о том, считать ли токены ценными бумагами, зависит от конкретных обстоятельств каждого конкретного проекта и токена.
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