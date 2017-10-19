Доллар торгуется разнонаправленно к иене и евро 19 октября в ожидании статистики по рынку труда США

Доллар торгуется к иене и евро без единой динамики перед публикацией статистики по безработице в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.53 EET курс евро к доллару рос до 1,1798 доллара за евро с 1,1787 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене поднимался до 113,03 иены за доллар со 112,93 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,01%, до 93,41 пункта.

Инвесторы находятся в ожидании данных по рынку труда США. Аналитики полагают, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 14 октября, снизилось на 3 тысячи по сравнению с показателем предыдущей недели и составило 240 тысяч.

При этом негативные статданные по США, опубликованные в среду, оказывают давление на американскую валюту. Так, количество новых домов в стране в сентябре снизилось на 4,7% по сравнению с пересмотренным показателем августа и составило 1,127 миллиона. Аналитики прогнозировали снижение лишь на 0,5% по сравнению с первоначальным показателем августа в 1,18 миллиона. Показатель августа был пересмотрен в сторону увеличения - до 1,183 миллиона.

В то же время участники рынка положительно реагируют на оценку ФРС США состояния экономики страны. В среду Федрезерв опубликовал сводку комментариев об экономическом положении в округах - Beige Book ("Бежевую книгу"). Согласно документу, все 12 округов, на которые регулятор делит территорию страны, в сентябре-начале октября продолжили демонстрировать экономический рост, темп которого варьировался от скромного до умеренного.