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Цена золота снижается 19 октября на ожиданиях повышения ставки ФРС США
08:45 19.10.2017 |
Золото дешевеет в пятницу утром на фоне роста ожиданий повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в скором времени, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.04 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,89 доллара, или на 0,23% - до 1280,01 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,21% - до 16,96 доллара за унцию.
Участники рынка реагируют на сводку комментариев Федрезерва об экономическом положении в округах - Beige Book ("Бежевую книгу"), опубликованную в среду. Согласно документу, все 12 округов, на которые регулятор делит территорию страны, в период, включающий сентябрь и начало октября, продолжили демонстрировать экономический рост, несмотря на ураганы "Харви" и "Ирма".
Позитивная оценка состояния экономики страны увеличивает шансы на повышение ставки ФРС в ближайшее время. ФРС в 2017 году повышала ставку два раза: в июне - до 1-1,25% и в марте - до 0,75-1% годовых. По итогам сентябрьского заседания регулятор подтвердил намерение повысить в этом году ставку еще один раз - до среднего уровня в 1,375%.
Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.
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