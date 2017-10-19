Финансовые новости
- |
- 19.10.17
- |
- 09:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ повысил ставку 3-мес. депосертификатов до 14,25%
16:58 18.10.2017 |
Национальный банк Украины (НБУ) в среду разместил на тендере 84-дневные депозитные сертификаты на 369 млн грн, повысив предельную ставку до 14,25% годовых с 14% годовых неделей ранее.
НБУ уточнил, что удовлетворил заявки 11 банков, тогда как неделю назад, когда он привлек 295 млн грн, были удовлетворены заявки шести банков.
Информация о других параметрах тендера пока отсутствует.
Как сообщалось, НБУ решил возобновить размещение 3-месячных сертификатов в связи с тем, что Министерство финансов не осуществляет размещение трехмесячных ОВГЗ, а сроки сделок на межбанковском кредитном рынке не превышают двух недель, что усложнило процесс ценообразования для других инструментов, в частности валютных форвардов. Размещение трехмесячных депозитных сертификатов и вторичная торговля ими, по замыслу центробанка, должно исправить такую ситуацию, способствовать формированию кривой доходности и повысить эффективность трансмиссионного механизма монетарной политики.
Погашение одной серии депозитных сертификатов, выпущенных в течение четырех недель, будет происходить одновременно, в один день. Если на первом тендере их срок обращения 91 день, то на следующем через неделю - 91 "минус" семь дней, еще через неделю - 91 "минус" 14 дней, в последнюю неделю - 91 "минус" 21 день.
Первый после февраля тендер прошел 13 сентября. При предложении в 500 млн грн спрос составил 2,29 млрд грн, спустя неделю он уменьшился до 1,55 млрд грн, но ставку Нацбанк опустил до 12,7%.
В последующие три недели при том же предложении спрос продолжил падать: сначала до 0,76 млрд грн, затем до 0,38 и 0,35 млрд грн, что привело к росту ставки сначала до 12,89%, затем до 13,5% и 14% годовых.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему львовский Михо-вояж Садового растворился в воздухе
|У Ахметова, Новинского и Бойко могут забрать газовые лицензии
|Постпраздничная распродажа экспортеров завершилась 18 октября снижением курса доллара доллара на межбанке
|Суд вернул Укрзализныцю в подчинение Омеляну
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цена золота снижается 19 октября на ожиданиях повышения ставки ФРС США
|Биржи АТР в основном снижаются 19 октября на данных о замедлении роста экономики Китая
|Индекс DJIA впервые в истории закрылся выше отметки в 23000 пунктов
|Постпраздничная распродажа экспортеров завершилась 18 октября снижением курса доллара доллара на межбанке
|Депозитные ставки для физлиц 18.10.17
|Фондовый рынок Украины 18 октября развернулся вверх
|Нацполиция арестовала ценные бумаги эмитентов на сумму 40млрд грн
Это интересно
|Представлен ZTE Axon M — складной смартфон с двумя экранами, одной камерой и массой 230 г
|Первое купе Polestar: 600 сил, карбоновый кузов и производство в Китае
|Samsung размышляет над смарт-браслетом нового типа
|Представлены смартфоны Huawei Mate 10 Pro и Mate 10 Porsche Design
|Представлен флагманский смартфон Huawei Mate 10
|Tesla приспособили для Китая
|Полиция Дубая тестирует летающие мотоциклы