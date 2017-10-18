Объем торгов долларом на межбанке 17 октября увеличился на $14,2 млн до $164,6 млн

Во вторник, 17 октября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 14,2 млн долларов по сравнению с 13 октября до 164,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 10,9 млн долларов по сравнению с 13 октября до 185,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,1%, или на 404 млн долларов до 8,367 млрд долларов по сравнению с августом.

Курс доллара на межбанке после снижения в пятницу на 11 коп. во вторник опустился на 6 коп. до 26,48 UAH/USD.