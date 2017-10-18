Доллар дорожает в ожидании назначения нового главы ФРС США

Доллар дорожает в среду к мировым валютам, - инвесторы делают ставки, кто станет новым главой Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.48 EET курс доллара к иене увеличивался до 112,29 иены за доллар со 112,2 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару снижался до 1,1763 доллара за евро с 1,1766 доллара за евро на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,05%, до 93,53 пункта.

Участники рынка ожидают назначения нового главы ФРС. Президент США Дональд Трамп объявит о назначении перед визитом в Азию в начале ноября, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

По данным американских СМИ, Трамп рассматривает пять кандидатов на этот пост. При этом инвесторы ставят на экономиста Стэнфордского университета Джона Тейлора. Он является сторонником значительного повышения базовой ставки.

Срок нынешнего руководителя регулятора Джанет Йеллен истекает в феврале следующего года.