Золото коррекционно дорожает 18 октября после удешевления на росте курсе доллара

Цена на золото увеличивается в рамках коррекции в среду утром после предыдущего снижения на росте курса доллара, вызванном ожиданиями назначения нового главы ФРС США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.37 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,56 доллара, или на 0,12%, до 1287,76 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро поднималась на 0,21% - до 17,08 доллара за унцию.

Днем ранее золото дешевело на фоне укрепления доллара к мировым валютам. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в кратчайшие сроки определится с кандидатурой нового главы ФРС.

По данным американских СМИ, Трамп рассматривает пять кандидатов на этот пост. В их числе нынешний руководитель ФРС Джанет Йеллен, директор Национального экономического совета США Гэри Кон, член совета управляющих ФРС Джером Пауэлл, бывший член совета управляющих ФРС Кевин Уорш, а также экономист Стэнфордского университета Джон Тейлор.