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Украина впервые с сентября-2016 разместила 5-летние ОВГЗ
19:27 17.10.2017 |
Министерство финансов Украины на первичных аукционах во вторник продало пятилетние облигации внутреннего госзайма на 387,07 млн грн, что стало первым их размещением после 16 сентября прошлого года, когда министерству удалось реализовать их всего на 10,1 млн грн.
Согласно публикации на сайте ведомства, суммарный спрос на эти бумаги в семи заявках составил 1,687 млрд грн по ставкам от 14,75% до 16% годовых.
Минфин установил ставку отсечения на уровне 15% годовых, отклонив четыре заявки. Средневзвешенная ставка составила 14,91% годовых, тогда как в сентябре прошлого года такие облигации были размещены под 16% годовых.
Помимо того, на аукционах во вторник были проданы годичные ОВГЗ на 66 млн грн: Минфин удовлетворил две заявки - под 14% и 14,35% годовых, а средневзвешенная составила 14,07% годовых.
|Номер аукциона
|115
|116
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000174239
|Первичное размещение
|Номинальная стоимость
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт.
|-
|Дата проведения
|17.10.2017
|17.10.2017
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|18.10.2017
|18.10.2017
|Срок оплаты процентов
|07.03.2018
|18.04.2018
|Срок оплаты процентов
|05.09.2018
|17.10.2018
|Срок оплаты процентов
|17.04.2019
|Срок оплаты процентов
|16.10.2019
|Срок оплаты процентов
|15.04.2020
|Срок оплаты процентов
|14.10.2020
|Срок оплаты процентов
|14.04.2021
|Срок оплаты процентов
|13.10.2021
|Срок оплаты процентов
|13.04.2022
|Срок оплаты процентов
|12.10.2022
|Размер купонного платежа на одну облигацию, грн
|71.25
|74.55
|Номинальный уровень доходности, %
|14.25
|14.91
|Срок обращения (дней)
|322
|1820
|Срок погашения
|05.09.2018
|12.10.2022
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости), грн
|64 890 000
|1 687 067 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости), грн
|64 890 000
|387 067 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости), грн
|1 637 836 000.00
|387 067 000
|Количество поданных заявок, шт.
|2
|7
|Количество удовлетворенных заявок, шт.
|2
|3
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|14.35
|16.00
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|14.00
|14.75
|Установленная доходность, %
|14.35
|15.00
|Средневзвешенная доходность, %
|14.07
|14.91
|Поступление в бюджет, грн
|66 023 176.70
|387 085 459.84
Данные: Минфин Украины
Как сообщалось, отличием графика размещения ОВГЗ на IV квартал 2017 года стало включение в него по одному аукциону в месяц по продаже пятилетних гривневых бумаг: 17 октября, 14 ноября и 5 декабря, тогда как в остальные дни самыми длинными гривневыми бумагами будут трехлетние. Предыдущий раз пятилетние ОВГЗ предлагались к продаже в конце ноября 2016 года, а последний результативный аукцион состоялся 13 сентября прошлого года.
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