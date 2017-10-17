Финансовые новости
- |
- 17.10.17
- |
- 11:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26,4863 грн
11:14 17.10.2017 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
|
Час
|
17.10.2017
|
13.10.2017
|
Кількість угод
|
Обсяг купівлі та продажу,
млн. дол. США
|
Середньозважений курс
|
Середньозважений курс
|
9:30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10:00
|
-
|
-
|
-
|
26.5700
|
10:30
|
20
|
10.76
|
26.4841
|
26.5610
|
11:00
|
52
|
25.84
|
26.4863
|
26.5484
|
11:30
|
|
|
|
26.5440
|
12:00
|
|
|
|
26.5441
|
12:30
|
|
|
|
26.5380
|
13:00
|
|
|
|
26.5371
|
13:30
|
|
|
|
26.5377
|
14:00
|
|
|
|
26.5374
|
14:30
|
|
|
|
26.5381
|
15:00
|
|
|
|
26.5381
|
15:30
|
|
|
|
26.5380
|
16:00
|
|
|
|
26.5380
|
16:30
|
|
|
|
-
|
17:00
|
|
|
|
-
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Для проведения одной биткоин-транзакции расходуется электроэнергия равная месячному потреблению одного дома в Нидерландах
|Митинг Михо: Сможет ли Билецкий отобрать славу у Саакашвили
|Гаага для воинов АТО: Зачем популисты пугают военным трибуналом
|Украина избрана членом Совета ООН по правам человека на 2018-2020
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26,4863 грн
|Для проведения одной биткоин-транзакции расходуется электроэнергия равная месячному потреблению одного дома в Нидерландах
|Золото дешевеет 17 октября после роста на геополитической неопределенности
|Евро дешевеет 17 октября на неопределенности с ситуацией в Каталонии
|BitMEX: Только биткоин, только Bitcoin Core
Популярная криптовалютная биржа разъяснила свою позицию относительно вероятного хардфорка SegWit2x в ноябре2017 года, дав понять, что никакие альтернативные цепи, даже если они и получат поддержку майнеров, не будут признаваться оригинальным биткоином.
|Биржи АТР слабо растут 17 октября накануне съезда партии КНР
Это интересно
|500 млн компьютеров используются для тайного майнинга криптовалюты
|Новый вирус блокирует Android-устройства и требует выкуп в биткоинах
|Hyperloop One переименовали в Virgin Hyperloop One
|LG откроет крупнейший в Европе завод по выпуску аккумуляторов для электромобилей
|Генеральный директор Samsung объявил об отставке
|Nubia Z17S: смартфон с четырьмя камерами и 8 Гбайт ОЗУ
|Honor WaterPlay Tab – водозащищенный планшет с 10-дюймовым экраном и восьмиядерным процессором