Золото дешевеет 17 октября после роста на геополитической неопределенности

Цена золота коррекционно снижается во вторник утром после роста днем ранее, который был вызван опасениями по поводу Каталонии и ядерной программы Ирана, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.23 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 9,4 доллара, или на 0,72%, до 1293,62 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро снижалась на 1,2% - до 17,16 доллара за унцию.

В понедельник, 16 октября президент США Дональд Трамп заявил, что полная отмена ядерного соглашения с Ираном вполне реальна. В минувшую пятницу Трамп заявил в обращении к нации, что отказывается подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.

Неопределенность вокруг ситуации с Каталонией также поддерживала стоимость золота. Вице-премьер Испании Сорайя Саэнс де Сантамария в понедельник заявила, что у главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона есть время до четверга, чтобы четко ответить на вопрос, была ли объявлена независимость автономии. Власти Каталонии должны были до утра 16 октября разъяснить вопрос о том, была ли объявлена независимость автономии. В письме Пучдемона, в котором он призвал Мадрид к диалогу, но не дал однозначного ответа на поставленный ему вопрос.