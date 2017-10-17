Доллар 16 октября торгуется без единой динамики на внутренней статистике и комментариях Йеллен

Доллар в понедельник дорожает к евро и дешевеет к иене, трейдеры продолжают отыгрывать данные по инфляции в США и реагируют на заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.10 EET курс евро к доллару снижался до 1,1808 доллара за евро с 1,1822 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене падал до 111,75 иены за доллар со 111,81 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,05% до 93,14 пункта.

Давление на доллар продолжают оказывать данные по инфляции в США, опубликованные министерством труда страны в пятницу. Потребительские цены в США в сентябре выросли на 2,2% в годовом выражении и на 0,5% в месячном, оказавшись ниже ожиданий экспертов, которые прогнозировали инфляцию на уровне 2,3% в годовом выражении, а в месячном - 0,6%.

Поддержали американскую валюту комментарии Йеллен. Выступая в воскресенье, председатель ФРС заявила, что регулятор нацелен на постепенное увеличение ставки, несмотря на слабые данные по инфляции. Йеллен отметила, что такое решение обосновано необходимостью поддерживать темпы экономического роста США. По итогам сентябрьского заседания Федрезерв ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых.

Ослаблению евро в понедельник способствует ситуация вокруг Каталонии. Ранее совет министров Испании требовал от властей Каталонии объяснить 16 октября, провозгласили ли они независимость. В понедельник было опубликовано письмо главы женералитета Карлеса Пучдемона, в котором он заявил, что "большинство каталонского народа хочет идти по своему пути в качестве независимого государства в европейских рамках".

Позднее испанский министр юстиции Рафаэль Катала сообщил, что правительство Испании не считает такой ответ состоятельным. Вице-премьер Испании Сорайя Саэнс де Сантамария заявила, что у Пучдемона есть время до четверга, чтобы четко ответить на вопрос, была ли объявлена независимость автономии.