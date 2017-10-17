Финансовые пирамиды в Африке толкают курс биткоина вверх

Никто не может отрицать, что цена биткойнов резко возросла в последние несколько дней. Ведущая криптовалюта в мире продвигается вперед в Африке. К сожалению, это не обязательно по правильным причинам. Старая российская схема Ponzi, известная как MMM, снова делает раунды в большинстве африканских стран. Компания принимает только биткойн для получения до 100% прибыли.

Использование пресловутой схемы Понци не редкость, что отражается на росте курса биткойна. Сегодня в мире существует немало таких предприятий. Преступники, эксплуатирующие эти схемы, также внимательно изучают биткойн. Они считают, что криптовалюта предоставляет им анонимность и успешный способ обмануть инвесторов. Обновленный Mavrodi Mundial Moneybox теперь принимает только депозиты BTC от инвесторов. Удивительно, но эта схема была закрыта два десятилетия назад.

Тем не менее, в Интернете нет мертвых и похороненных навсегда. Похоже, кто-то недавно запустил схему MMM Ponzi. Инвесторы гарантированно получат прибыль 100% или более, внеся вклад в биткойнах. Очевидно, что таких схем не должно быть в этом мире. К сожалению, схемы Ponzi не трудно найти в эту эпоху цифровых технологий.

До сих пор новая версия MMM набирает обороты в Африке и Южной Америке . Неудивительно, что это районы, охваченные бедностью. Люди, живущие в большинстве этих стран, отчаянно стремятся заработать деньги. Преследование уязвимых - это презренная тактика, но и прибыльное предприятие для МММ. Очевидно, многие люди потеряют, если не все, свои деньги.



