Глава BlackRock назвал биткоин «индексом отмывания денег»

К хору видных критиков биткоина присоединился Ларри Флинк, глава крупнейшей в мире компании по управлению активами BlackRock. В интервью CNBC он сказал, что биткоин можно считать «индексом отмывания денег».

«Биткоин просто показывает уровень спроса на отмывание денег в мире. Вот и все. Это индекс отмывания денег», - сказала Флинк.

Компания BlackRock была основана в 1988 году и базируется в Нью-Йорке. По состоянию на июль 2017 года сумма активов под управлением BlackRock оценивалась в $5,7 трлн.