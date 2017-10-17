Евро дешевеет к доллару 16 октября на фоне парламентских выборов в Австрии и ситуации в Каталонии

Курс евро к доллару снижается в понедельник утром на фоне политической неопределенности после парламентских выборов в Австрии и ситуации в Каталонии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.08 EET курс евро к доллару снижался до 1,1796 доллара за евро с 1,1822 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене рос до 111,84 иены за доллар со 111,81 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,12%, до 93,2 пункта.

В воскресенье в Австрии прошли досрочные парламентские выборы. В настоящий момент, по результатам подсчета голосов всех пришедших на участки избирателей, победителем становится Народная партия (31,4%), за ней следует право-националистическая Австрийская партия свободы (27,4%), тройку лидеров замыкают социал-демократы с 26,9% голосов. Однако лишь через несколько дней станут известны окончательные результаты подсчета всех голосов с учетом бюллетеней, посланных досрочно по почте.

По мнению аналитиков, победивший молодой консервативный политик Народной партии Себастьян Курц, который является министром иностранных дел республики, довольно жестко относится к вопросу безопасности в стране и к миграционному кризису. По мнению эксперта Центра евразийских исследований Венского университета Александр Дубови, Курц попытается вступить в коалицию с правой партией Свободы.

Кроме Австрии, участники рынка продолжают наблюдать за ситуацией в Каталонии. Референдум 1 октября, на котором, по данным местных властей, за независимость Каталонии проголосовали 90,18% пришедших, не признают испанские власти, а еще до проведения он был заморожен Конституционным судом страны.

При этом лидер каталонского женералитета Карлос Пучдемон не дал внятного ответа на вопрос, провозгласил он независимость в Каталонии в минувший вторник или нет. Премьер-министр Испании Мариано Рахой дал ему время до понедельника для прояснения позиции. Пучдемон должен выступить с заявлением до 11.00 мск в понедельник. В случае, если Пучдемон подтвердит провозглашение независимости, официальный Мадрид сможет ввести в действие 155-ю статьи конституции, которая позволяет частично лишить Каталонию самоуправления.