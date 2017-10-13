Курс доллара на межбанке опустили в пятницу, но поднимут после праздника

13 октября валютные торги на межбанке завершились снижением курса доллара на 8,5 копеек - до 26,525-26,535 грн./$, сообщил UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

Экспортеры перед праздничными выходными устроили распродажу валюты - даже металлурги, игнорировавшие межбанк несколько дней, продавали доллар. Потому валютный курс скатывался почти целый день.

«Рынок стартовал в диапазоне 26,58-26,62 грн./$, после этого курс сначала спустился к 26,54-26,56 грн./$, а затем к значениям 26,51-26,53 грн./$. Дальше цена немного поднялась вверх в диапазон 26,53-26,55 грн./$ и опять опустилась к 26,51/26,525 грн./$. Ближе к обеду курс снова подрос к 26,53-6,55 грн./$, а завершились торги на уровне 26,525-26,535 грн./$», - уточнил Ропяк.

Наличный рынок отреагировал межбанковские события симметричным снижением курса - до 26,78-26,83 грн./$.

Впрочем, гривна будет укрепляться недолго. Из-за выходного в понедельник валютчики немного раскачают курс доллара на следующей неделе.

«Будущая неделя не обещает серьезных дисбалансов спроса и предложения, так как сезонная активизация импортеров и наличного рынка будет уравновешена активной продажей валюты экспортерами, запасающимися гривной к приближающемуся периоду налоговых платежей. Регулятор будет выходить в торги лишь в случае существенных дисбалансов. По нашему мнению, торги на следующей неделе будут проходить в диапазоне 26,55-26,75 грн./$», - спрогнозировал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.