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Bitcoin Core работает над новым масштабированием
16:54 13.10.2017 |
Активирование софтфорка Segregated Witness (SegWit) произошло совсем недавно, в конце августа, а Bitcoin Core уже начал работы над оптимизациями.
В то время, как предприятия и майнеры настаивают на более агрессивном масштабировании через Segwit2x, команда сфокусирована на других технологиях. «Schnorr signatures», новая технология схемы подписи, подобная алгоритму ECDSA, предполагает поддержание «агрегации подписи» на биткоин блокчейне. Изменение направлено на консолидацию активности, которая уже имеет место в каждой транзакции.
Однако в рамках схемы ECDSA каждая часть транзакции Биткоина подписывается индивидуально каждое отправление, при использовании «Schnorr signatures» все эти данные могут быть подписаны всего единожды.
Разработчики, работающие над этим решением, считают, что новая технология сможет улучшить Биткоин, увеличивая количество транзакций, улучшая систему конфиденциальности и препятствуя спам-атакам.
Несмотря на то, что новая технология подписи была придумана еще в 2013 году, разработчики только недавно смогли приблизить «Schnorr signatures» к реализации.
На ежегодном собрании Bitcoin Core, разработчики представили документ с изложением своей схемы «Финансовой криптографии и Безопасности данных в 2017 году».
Участник Bitcoin Core, Брайан Бишоп (Bryan Bishop) высказался по этому поводу:
«Это важно и полезно, потому что означает, что криптография была изучена в прошлом в большей степени, чем мы думали».
Ник Блокстим (Nick Blockstream) указывает на необходимость изменений кода, называемого « модуль aggsig », в качестве основного, где работают подписи Schnorr.
Тем не менее, он настроен оптимистично, считая, что внедрение этого изменения не займет много времени, назвав его «относительно простым».
Ник заключил:
«Правильным людям просто нужно найти время, чтобы сосредоточиться на решении».
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