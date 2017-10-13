НБУ запретил банкам проводить операции с банкнотами и монетами РФ с изображением объектов на оккупированной территории

Национальный банк запретил банкам и финансовым учреждениям Украины осуществлять кассовые, в том числе валютно-обменные, операции с банкнотами и монетами Центрального банка Российской Федерации с изображением карт, символов, зданий, памятников, памятников археологии, архитектуры, истории, краеведов и всех других объектов, расположенных на оккупированной украинской территории.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

Запрет распространяется также на операции, осуществляемые при покупке/продаже наличной иностранной валюты между банками.

Также финансовым учреждениям и "Укрпочте" запрещается при проведении перевода принимать и/или выдавать наличные иностранной валюты - банкноты (банковские билеты) и монеты Центрального банка Российской Федерации с изображением объектов на оккупированной украинской территории.

Соответствующие запреты на осуществление операций с такими банкнотами и монетами установлен постановлением правления Национального банка от 13 октября 2017 года №103 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины и проведения некоторых валютных операций".

Этим документом внесены изменения в инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины, инструкции о ведении кассовых операций банками в Украине.

Постановление вступает в силу с 17 октября 2017 года.

Как сообщали Українські Новини, Центробанк России начал эмиссию рублей с 12 октября ввел в обращении банкноту в 200 рублей с изображением символов Севастополя.