Объем торгов долларом на межбанке 12 октября увеличился на $48,8 млн до $180,9 млн

В четверг, 12 октября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 48,8 млн долларов по сравнению с 11 октября до 180,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 48,3 млн долларов по сравнению с 11 октября до 218,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,1%, или на 404 млн долларов до 8,367 млрд долларов по сравнению с августом.

Курс доллара на межбанке после снижения в среду на 6 коп. в четверг вырос на 11 коп. до 26,65 UAH/USD.