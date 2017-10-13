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Золото дорожает 13 октября в преддверии публикации данных по инфляции в США
09:16 13.10.2017 |
Стоимость золота поднимается в пятницу утром накануне публикации данных минтруда США об уровне инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.49 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,03 доллара, или на 0,15%, до 1298,53 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро поднималась на 0,16%, до 17,29 доллара за унцию.
Инвесторы ожидают публикации данных по инфляции в США. Аналитики полагают, что потребительские цены в стране в сентябре в годовом выражении выросли на 2,3%, а в месячном - на 0,6%. Соответствующий пресс-релиз министерства труда страны будет опубликован в пятницу в 15.30 мск.
Темпы роста цен являются важным показателем для Федеральной резервной системы (ФРС) США в рамках оценки уровня развития американской экономики. Регулятор ориентируется на инфляцию, принимая решение о повышении или сохранении уровня процентной ставки. Так, по итогам сентябрьского заседания ФРС сохранила процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых из-за того, что уровень инфляции в стране все еще не достигал целевой отметки в 2%. Следующее собрание Федрезерва запланировано на 31 октября - 1 ноября.
При этом большинство аналитиков прогнозируют, что ФРС может поднять ставку на декабрьском заседании. По данным CME Group на 13 октября, инвесторы оценивают вероятность повышения ставки до 1,25-1,5% по итогам заседания в декабре в 86,7%. Кроме того, вероятность сохранения ставки на нынешнем уровне оценивается в 12%, повышения ставки до 1,5-1,75% - в 1,3%.
Цены производителей в США в сентябре выросли на 2,2% в годовом выражении, по сравнению с ожидавшимся ростом на 2%. В месячном выражении этот показатель вырос на 0,4% против ожидавшихся 0,2%, по данным министерства труда страны, опубликованным в четверг. Аналитики считают, что цены выросли, прежде всего, за счет резкого удорожания цен на бензин в связи со сбоями работы НПЗ в Техасе во время ураганов в США в прошлом месяце.
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