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Доллар дешевеет 13 октября на ожидании данных по инфляции в США
08:49 13.10.2017 |
Доллар дешевеет к мировым валютам в пятницу утром на ожидании инвесторами данных по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.
Согласно данным торгов, на 08.03 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,10%, до 93,01 пункта. Курс евро к доллару поднимался до 1,1846 доллара за евро с 1,1831 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене уменьшался до 112,15 иены за доллар со 112,28 иены на прошлых торгах.
Американская валюта дешевеет на ожиданиях инвесторами статданных из США позднее в ходе торгов. Министерство труда опубликует данные по инфляции в стране в сентябре. По прогнозу аналитиков, потребительские цены в стране в годовом выражении выросли на 2,3%, а в месячном выражении инфляция составила 0,6%.
Показатель инфляции учитывается Федеральной резервной системой (ФРС) США при принятии решения по монетарной политике. Согласно опубликованному ранее протоколу сентябрьского заседания регулятора, многие участники встречи выразили обеспокоенность в связи с тем, что сохраняющиеся низкие темпы инфляции могут оказаться не временной тенденцией, а более устойчивым и долгосрочным явлением, что вызывает необходимость осторожного подхода к изменениям монетарной политики.
Потребительские цены в США в августе выросли на 1,9% в годовом выражении, тогда как целевая отметка инфляции составляет 2%. По данным CME Group на 13 октября, инвесторы оценивают вероятность повышения ставки до 1,25-1,5% по итогам заседания в декабре в 86,7%. ФРС по итогам сентябрьского заседания сохранила процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых. Следующее собрание Федрезерва запланировано на 31 октября - 1 ноября.
В это же время будут опубликованы и показатели объема розничных продаж в США за сентябрь. Аналитики прогнозируют, что в месячном выражении индикатор вырос на 1,7%.
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