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Депозитные ставки для физлиц 12.10.17
18:59 12.10.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 12 октября 2017г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|11.10.17
|12.10.17
|11.10.17
|12.10.17
|11.10.17
|12.10.17
|3 месяца
|13.22
|13.24
|2.47
|2.48
|1.43
|1.45
|6 месяцев
|14.25
|14.20
|3.17
|3.12
|2.16
|2.17
|9 месяцев
|14.32
|14.32
|3.34
|3.34
|2.39
|2.39
|12 месяцев
|14.39
|14.37
|3.77
|3.72
|2.70
|2.72
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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