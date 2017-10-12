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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 12.10.2017
16:00 12.10.2017 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 12 октября 2017 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 03.01
|667557.17
|381945.90
|255465.23
|23686.83
|6459.21
|на 01.02
|667466.26
|383343.59
|253825.28
|23999.01
|6298.38
|на 01.03
|685530.87
|382074.41
|272951.19
|24580.08
|5925.19
|на 03.04
|696616.22
|383021.88
|284938.24
|23239.66
|5416.44
|на 03.05
|688886.16
|377914.69
|283444.94
|22203.84
|5322.70
|на 01.06
|684329.00
|375131.36
|281315.21
|22610.94
|5271.50
|на 03.07
|675652.20
|371006.70
|281174.50
|23150.69
|320.30
|на 01.08
|686324.09
|367904.40
|295838.99
|22575.57
|5.13
|на 01.09
|692369.65
|363485.02
|305128.17
|23171.45
|585.01
|на 02.10
|697038.85
|362235.15
|308732.55
|23271.56
|2799.59
|на 10.10
|695249.00
|360572.80
|308444.37
|23432.43
|2799.40
|на 11.10
|695392.51
|360572.80
|308537.12
|23471.80
|2810.80
|на 12.10
|695214.22
|360572.80
|308356.75
|23475.45
|2809.21
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 12 октября – 26,533312 грн/$1
По материалам:
Интерфакс-Украина
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