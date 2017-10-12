Объем торгов долларом на межбанке 11 октября уменьшился на $20,1 млн до $132,1 млн

В среду, 11 октября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 20,1 млн долларов по сравнению с 11 октября до 132,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 12,7 млн долларов по сравнению с 11 октября до 169,9 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,1%, или на 404 млн долларов до 8,367 млрд долларов по сравнению с августом.

Курс доллара на межбанке после роста во вторник на 8 коп. в среду снизился на 6 коп. до 26,54 UAH/USD.