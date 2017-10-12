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Золото дорожает 12 октября на удешевлении доллара после публикации протокола ФРС
09:35 12.10.2017 |
Стоимость золота поднимается в четверг на фоне удешевления доллара к мировым валютам, - инвесторы отыгрывают данные протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, в котором выражена обеспокоенность низкими темпами инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.40 EET цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex росла на 9,07 доллара, или на 0,7%, до 1297,97 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро поднималась на 0,6%, до 17,24 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,13%, до 92,84 пункта.
В среду был опубликован протокол сентябрьского заседания ФРС США. Согласно документу, многие участники встречи выразили обеспокоенность тем, что сохраняющиеся низкие темпы инфляции могут оказаться не временной тенденцией, а более устойчивым и долгосрочным явлением. По мнению участников, это требует осторожного подхода к изменениям монетарной политики.
Потребительские цены в США в августе выросли на 1,9% в годовом выражении, при этом целевая отметка инфляции составляет 2%. Тем не менее, участники сентябрьского заседания ФРС пришли к мнению о целесообразности повышения базовой процентной ставки в 2017 году, до среднего уровня в 1,375%. По данным CME Group на 12 октября, инвесторы оценивают вероятность повышения ставки до 1,25-1,5% по итогам заседания в декабре в 86,7%. Днем ранее такая вероятность оценивалась в 91,7%.
В пятницу, 13 октября, инвесторы ожидают сентябрьских данных по инфляции в США. Аналитики полагают, что рост потребительских цен в годовом выражении ускорился на 2,3%, а в месячном выражении инфляция составила 0,6%.
Золото чувствительно к повышению ставки ФРС: это приводит к удорожанию американской валюты, что, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в долларах золота.
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