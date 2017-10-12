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Доллар дешевеет на беспокойстве ФРС из-за низкой инфляции в США
09:12 12.10.2017 |
Курс доллара продолжает снижаться к мировым валютам в четверг утром после публикации протокола ФРС США, в котором выражено беспокойство по поводу низкой инфляции в стране.
Согласно данным торгов, по состоянию на 8.39 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,18%, до 92,85 пункта. Курс евро к доллару увеличивался до 1,1874 доллара за евро с 1,1858 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене уменьшался до 112,28 иены за доллар со 112,5 иены на прошлых торгах.
Как отмечается в протоколе ФРС, опубликованном в среду, многие участники сентябрьского заседания выразили обеспокоенность в связи с сохраняющейся низкой инфляцией в США, "и было отмечено, что некоторое промедление в ослаблении стимулирующей денежно-кредитной политики регулятора оправдано".
Тем не менее, участники встречи пришли к мнению о целесообразности повышения базовой процентной ставки в 2017 году, до среднего уровня в 1,375%.
По итогам сентябрьского заседания ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых. Регулятор также повысил прогноз по росту экономики страны в 2017 году до 2,4% с ожидавшихся в июне 2,2% и заявил о намерении начать сокращение активов на своем балансе с октября.
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