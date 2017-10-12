ФРС США нацелена на повышение ставок, несмотря на слабую инфляцию

Члены Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США на встрече 19-20 сентября пришли к мнению о целесообразности повышения базовой процентной ставки, несмотря на то, что инфляция в США не достигла целевого показателя в 2%, следует из протокола заседания регулятора.

Комитет по открытым рынкам ФРС по итогам сентябрьского заседания сохранил процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых. ФРС в 2017 году повышала ставку два раза: в июне - до 1-1,25% и в марте - до 0,75-1% годовых.

Одной из основных тем обсуждения на заседании стала инфляция в США как ключевой фактор в процессе принятия решения по ставке. Многие участники выразили обеспокоенность в связи с тем, что сохраняющиеся низкие темпы инфляции могут оказаться не временной тенденцией, а более устойчивым и долгосрочным явлением, что вызывает необходимость осторожного подхода к изменениям монетарной политики. Вместе с тем, некоторые члены комитета заявили, что неоправданно медленный темп повышения ставок может привести к повышению целевого уровня инфляции ФРС в среднесрочной перспективе.

"Некоторые участники посчитали, что дополнительное увеличение ставки по федеральным фондам должно быть отложено до тех пор, пока входящая информация не подтвердит, что низкие показатели инфляции в этом году вряд ли сохранятся и что инфляция явно движется к достижению целевой отметки Комитета в 2% в среднесрочной перспективе", - говорится в документе.

Участники заседания также отметили ожидающееся снижение роста реального ВВП США в третьем квартале в результате сбоев в производстве и повышенных расходов из-за ураганов "Харви" и "Ирма". Однако уже в четвертом квартале члены комитета ожидают роста ВВП благодаря восстановлению производства. Учитывая снижение показателей инфляции и рост реального ВВП, члены ФРС несколько понизили ожидания относительно уровня безработицы в стране.

В итоге члены ФРС, в том числе председатель регулятора Джаннет Йеллен, приняли единогласное решение о сохранении текущей монетарной политики. Следующее собрание Федрезерва запланировано на 31 октября - 1 ноября.