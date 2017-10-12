Финансовые новости
- |
- 12.10.17
- |
- 00:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ФРС США нацелена на повышение ставок, несмотря на слабую инфляцию
23:12 11.10.2017 |
Члены Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США на встрече 19-20 сентября пришли к мнению о целесообразности повышения базовой процентной ставки, несмотря на то, что инфляция в США не достигла целевого показателя в 2%, следует из протокола заседания регулятора.
Комитет по открытым рынкам ФРС по итогам сентябрьского заседания сохранил процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых. ФРС в 2017 году повышала ставку два раза: в июне - до 1-1,25% и в марте - до 0,75-1% годовых.
Одной из основных тем обсуждения на заседании стала инфляция в США как ключевой фактор в процессе принятия решения по ставке. Многие участники выразили обеспокоенность в связи с тем, что сохраняющиеся низкие темпы инфляции могут оказаться не временной тенденцией, а более устойчивым и долгосрочным явлением, что вызывает необходимость осторожного подхода к изменениям монетарной политики. Вместе с тем, некоторые члены комитета заявили, что неоправданно медленный темп повышения ставок может привести к повышению целевого уровня инфляции ФРС в среднесрочной перспективе.
"Некоторые участники посчитали, что дополнительное увеличение ставки по федеральным фондам должно быть отложено до тех пор, пока входящая информация не подтвердит, что низкие показатели инфляции в этом году вряд ли сохранятся и что инфляция явно движется к достижению целевой отметки Комитета в 2% в среднесрочной перспективе", - говорится в документе.
Участники заседания также отметили ожидающееся снижение роста реального ВВП США в третьем квартале в результате сбоев в производстве и повышенных расходов из-за ураганов "Харви" и "Ирма". Однако уже в четвертом квартале члены комитета ожидают роста ВВП благодаря восстановлению производства. Учитывая снижение показателей инфляции и рост реального ВВП, члены ФРС несколько понизили ожидания относительно уровня безработицы в стране.
В итоге члены ФРС, в том числе председатель регулятора Джаннет Йеллен, приняли единогласное решение о сохранении текущей монетарной политики. Следующее собрание Федрезерва запланировано на 31 октября - 1 ноября.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Самые "токсичные" украинские банки
|Удар по Вилкулу: Как Рабинович расколол остатки "Оппоблока" в Днипре
|Порошенко исключил возможность референдума по Крыму
|"Нафтогаз" націлився на закордонні активи "Газпрому"
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ФРС США нацелена на повышение ставок, несмотря на слабую инфляцию
|У банкиров нет единого мнения по дальнейшему движению курса доллара на межбанке
|НБУ привлек 295 млн грн под 14% на 3-мес. депосертификаты
|Самые "токсичные" украинские банки
|МВФ выделил 9 крупнейших банков мира с проблемами рентабельности
|Депозитные ставки для физлиц 11.10.17
Это интересно
|Появилась первая христианская криптовалюта Christ coin
|Microsoft и General Electric будут повышать эффективность работы ветряных электростанций
|Муха в унитазе: за что дали Нобеля по экономике
|Хакеры использовали облачные сервисы Amazon для скрытого майнинга биткоина
|Как работать, когда болеет ребенок
|Платежные данные будут храниться в браузере наподобие паролей
|Смартфон BlackBerry Motion с аккумулятором в 4000 мА·ч и защитой от воды оценили в 460 долларов